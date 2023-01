Un si grand soleil : Un acteur hospitalisé à cause d'une scène, les coulisses dévoilées

Le personnage d'Enzo, interprété par Teïlo Azaïs, va faire un retour en force dans Un si grand soleil (France 2). Pour l'occasion, et également pour la promotion du film 16 ans de Philippe Lioret, l'acteur de 20 ans a accordé une interview à Allociné. Et il a fait une révélation sur la terrible conséquence de l'une de ses scènes dans la série.

Les téléspectateurs de France 2 n'ont pas l'occasion de beaucoup voir le personnage d'Enzo en ce moment. Mais la situation est sur le point de changer, pour le plus grand bonheur du public. Teïlo Azaïs sera en effet de nouveau sous le feu des projecteurs, l'occasion de faire le bilan sur celui qu'il incarne. "J'aimais bien le fait qu'au départ les émotions variaient beaucoup. Je passais de l'énervement à des phases plus calmes, j'ai un peu tout exploré avec Enzo. Et là, depuis quelque temps, mon personnage s'est assagi et gagne en maturité. C'est un compromis qui est assez plaisant. Même si la colère d'Enzo me manque un peu parfois (rires). Mais j'évolue et je grandis en même temps que mon personnage, car on a quasiment le même âge", a-t-il déclaré à Allociné.

J'étais allongé par terre

Dans l'une de ses intrigues, Enzo est tombé sous le charme d'Aurore (jouée par Clara Huet), une jeune femme qui l'a manipulé. Teïlo Azaïs a ainsi tourné sa première scène de sexe. S'il était stressé, tout s'est finalement très bien passé. "Et j'ai aussi beaucoup aimé les séquences de manipulation. Je garde de bons souvenirs de cette intrigue, même si j'ai fait une semaine d'hôpital après une séquence car j'ai attrapé froid. J'étais allongé par terre, les bras dans le dos, dans l'humidité. Ça m'a valu ce petit détour par la case hôpital", a-t-il poursuivi.

Fort heureusement, Teïlo Azaïs a fini par se remettre sur pied et va donc vivre de nouvelles aventures. Il a dévoilé qu'Enzo allait rencontrer une autre fille et une fois de plus, il vivra une histoire d'amour compliquée. "Ou en tout cas un début d'histoire d'amour. C'est une collègue d'Inès. Mais je ne peux pas trop en dire plus. Et sinon, en parallèle, Enzo va aussi être un peu impliqué dans l'histoire de Claudine, qui souhaite s'associer à Florent et Johanna au sein du cabinet d'avocats. Enzo va finir par dire à Claudine que c'est Sabine qui a dit à Florent et Johanna de ne pas s'associer avec elle. Sans le vouloir, il va mettre le bordel dans la famille. Comme d'habitude en fait (rires)", a-t-il conclu.