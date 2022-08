Une actrice d'Alerte à Malibu attaquée sur son âge, elle recadre avec brio les internautes !

Mais ce n'est pas vraiment quelque chose à dire à Donna, qui n'a pas tardé à répliquer : "Quelques femmes se sont plaintes à propos de ma vidéo sortie le 4 juillet, dans laquelle j'étais habillée d'un bikini rouge, bleu et blanc, parce qu'apparemment, elles pensaient que j'étais 'plus classe que ça' et 'trop vieille pour porter un bikini' et, mon préféré 'désespérée. Alors laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait vous surprendre, en réalité, je fais exactement ce que je veux. Sur cette note, laissez-moi vous poster une nouvelle vidéo de moi en bikini !"

Et cette fois, les commentaires ont été plus que positifs : "Tu es magnifique, porte et fais ce qui te rend heureuse", lui a écrit une fan alors qu'une autre l'a qualifiée de "somptueuse". Ce qui a occasionné un autre défilé en maillot de bain : dans un bikini rose, Donna d'Errico a fait valoir son corps parfait et a commenté : "Merci pour les commentaires sur mon autre post. Je ne suis absolument pas parfaite mais je me sens carrément belle !"

Depuis sa participation aux dernières saisons d'Alerte à Malibu, Donna d'Errico n'a pas vraiment percé dans le cinéma dans les années qui ont suivi mais s'était consacrée à son activité de mannequin de charme. Aujourd'hui, elle a tout arrêté et est devenue une catholique fervente, qui a même escaladé un mont pour rechercher l'Arche de Noé. Un voyage initiatique très fort qu'elle avait partagé à ses abonnés mais pendant lequel elle s'était blessée assez gravement.