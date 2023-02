Une jeune espoir du cyclisme meurt à seulement 18 ans dans de terribles circonstances

Le monde du cyclisme est en deuil depuis le 9 février dernier et l'annonce du décès d'​​Estela Dominguez. Âgée seulement de 18 ans, la jeune femme était déjà cycliste professionnelle et elle faisait partie des meilleures de sa génération. Malheureusement, elle a perdu la vie lors d'un banal entraînement du côté de Villares de la Reina (Castille-et-Léon), comme l'a annoncé la Fédération de cyclisme espagnole (FCE). "Nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis et ses coéquipiers. Tout le cyclisme espagnol est en deuil. S'il vous plaît, respectez toujours le cycliste sur la route. Dans chaque vélo se trouve une vie", a écrit la FCE.

D'après les informations des autorités espagnoles, Estela Dominguez a été percutée par un camion alors qu'elle se trouvait sur la route. Retrouvée inconsciente sur la chaussée, la jeune cycliste n'a pas pu être réanimée, malgré l'arrivée des secours sur place. Une disparition terrible pour sa famille et ses proches, comme pour son ancienne équipe, l'école de cyclisme de Salmantina, qui a délivré un message bouleversant sur Instagram. "Nous devons dire au revoir à une personne extraordinaire et à une grande cycliste comme Estela Dominguez. Elle avait toutes les illusions intactes de quelqu'un qui avait toute sa vie devant elle, et un terrible accident, alors qu'elle pratiquait sa plus grande passion, les a fait disparaître", déclare l'école.

La tristesse nous envahit, mais nous essaierons de nous souvenir de tous les moments extraordinaires que nous avons vécus à ses côtés

"Le cyclisme était dans son sang et pour toutes nos filles, elle était une véritable référence et un exemple à suivre. La tristesse nous envahit, mais nous essaierons de nous souvenir de tous les moments extraordinaires que nous avons vécus à ses côtés pour pouvoir surmonter une si grande perte !", ajoute l'école de cyclisme de Salmantina.