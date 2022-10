Une légende du football fait son coming out et se rétracte : une très mauvaise blague qui tourne au bad buzz

Mais, submergés par l'énorme buzz déclenché en quelques minutes seulement et les dizaines de milliers de réponses (pas toujours intelligentes...) reçues, ceux-ci ont été obligés de retirer leurs messages pour une bonne raison : tout ceci était faux ! Selon certains journalistes français et internationaux, le gardien de but aurait simplement voulu plaisanter sur les très nombreuses fausses liaisons qu'on lui a prêtées depuis son divorce (Shakira, Alejandra Onieva...) et demander aux gens de le laisser tranquille.

Un véritable bad buzz pour l'ex-mari de Sara Carbonero qui tourne en ridicule les véritables coming-out qui auraient pu être faits par des joueurs véritablement homosexuels et qui ont vu déferler une vague de haine sur les réseaux sociaux. Celui-ci a fini par réagir, quelques minutes après avoir supprimé son tweet par un autre, s'excusant : "Mon compte a été piraté, heureusement, tout est rentré dans l'ordre. Mes excuses à tous mes followers et encore plus à la communauté LGBT". Carles Puyol, qui a mis quelques minutes de plus à supprimer son tweet, n'a pas non plus pris la parole officiellement.

Une blague qui risque de leur coûter cher tant l'homosexualité est encore un sujet tabou dans le football professionnel, dans lequel presque aucun joueur n'est officiellement gay. Un sujet régulièrement abordé en interview par les joueurs français dont Antoine Griezmann, qui avait été très clair : "Je crois que ça demande une sacrée dose de courage de faire son coming out, poursuit Griezmann. Pour qu'un coéquipier se sente assez en confiance pour te le dire, il faut vraiment que ce soit un très bon ami. Et une telle confiance est difficile à obtenir [...]. Si un footballeur gay souhaite faire son coming out, il n'aura peut-être pas tous les joueurs de l'équipe de France à ses côtés, mais il m'aura, moi !", avait-il révélé ans Têtu.

Avant de conclure : "Il faut en parler. Répéter que l'homophobie n'est pas une opinion, mais un délit [...]Le football est un beau sport. On ne peut pas lui laisser cette image homophobe".