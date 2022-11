Une légende du football se lâche et évoque son "petit pénis", ses joueurs sous le choc !

Il y a des discours qui ont marqué l'histoire, mais pas sûr que celui prononcé par une légende du football auprès de ses joueurs reste gravé dans leurs mémoires. Du moins, pas pour les bonnes raisons ! Le football anglais compte de nombreux joueurs de grands talents à travers les époques, mais les années 2000 ont probablement offert aux Britanniques certains de leurs joueurs les plus iconiques. Comment ne pas citer le célébrissime David Beckham, qui restera dans l'histoire comme la première star du football à s'exporter hors de son sport, devenant une égérie pour plusieurs marques de luxe notamment.

On peut également évoquer les noms de John Terry ou encore Steven Gerrard, mais celui qui aura certainement retenu le plus l'attention se nomme Wayne Rooney. L'attaquant né à Liverpool a finalement connu ses plus belles années du côté de Manchester United. Sous les ordres de Sir Alex Ferguson et au côté de Cristiano Ronaldo, il a écrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du club anglais. À aujourd'hui 37 ans, il a pris sa retraite l'an dernier et depuis, il est devenu l'entraîneur principal de D.C. United, le club de la capitale américaine, Washington. Un rôle qu'il prend à coeur et lorsque les résultats ne sont pas au niveau de ses attentes, le mari de Coleen Rooney tente parfois des approches très particulières pour tenter de motiver ses troupes.

La majorité de ses joueurs ont simplement été déconcerté et ont eu du mal à comprendre ce que sa vie sexuelle et la taille de son sexe avaient à voir avec ce qu'il se passait sur le terrain

Comme le rapporte le tabloïd anglais The Sun, Wayne Rooney a voulu réveiller ses joueurs après une série de matchs décevants pour l'équipe en leur parlant de son anatomie ! D'après leurs informations, ce dernier aurait indiqué à ses joueurs qu'avoir un "petit pénis" ne l'avait jamais empêché de réussir dans la vie. Une révélation particulièrement inattendue et qui aurait laissé ses joueurs pantois. "C'était vraiment marrant et il espérait que le fait d'utiliser des histoires personnelles montrerait que son discours vient du coeur, mais la majorité de ses joueurs ont simplement été déconcertés et ont eu du mal à comprendre ce que sa vie sexuelle et la taille de son sexe avaient à voir avec ce qu'il se passait sur le terrain", a déclaré une source au Sun.

Une drôle de stratégie de la part de Wayne Rooney, qui va visiblement devoir penser à autre chose pour son prochain discours !