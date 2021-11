Wayne Rooney et sa femme Coleen : amoureux sur le tapis rouge, les infidélités sont loin

Si pour certains la vie après le foot se passe bien, pour d'autres c'est un peu plus compliqué. Depuis qu'il a mis un terme à sa brillante carrière, Wayne Rooney s'est retrouvé à plusieurs reprises dans les tabloïds anglais. Un mari trop souvent infidèle comme l'a récemment rappelé sa femme, Coleen. Ensemble depuis de très nombreuses années, mariés en 2008 et parents de Kai (né en novembre 2009), Klay (né en mai 2013), Kit (né en janvier 2016), et Cass (né en février 2018), les deux amoureux ont vécu des hauts et des bas.

L'Anglais de 36 ans s'est reconverti en tant qu'entraîneur dans une équipe de deuxième division anglaise. Malgré un emploi du temps que l'on imagine chargé, l'ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo était présent hier du côté de Manchester pour l'avant-première d'un film intitulé BR7, consacré à une légende de Manchester United, club où il a évolué, Bryan Robson. Pour l'occasion, il a pris la pose avec Coleen et on a senti les deux tourtereaux très complices sur le tapis rouge. Très classe en smoking noir, Wayne Rooney a fait belle impression, tout comme sa femme, très sobre dans un ensemble noir avec un sac à main assorti.

Sourires radieux et collés l'un à l'autre, les deux Anglais semblaient heureux et complices devant la presse venue assister à cette avant-première. Wayne Rooney a pu y retrouver de vieilles connaissances puisque l'entraîneur légendaire de Manchester United, Alex Ferguson était de la partie. Son ancien coéquipier Michael Carrick s'était également déplacé pour l'occasion, tout comme l'actuel capitaine des Red Devils, Harry Maguire.