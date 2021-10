Wayne Rooney éternel infidèle : sa femme Coleen sort enfin du silence

Wayne Rooney restera comme l'un des plus grands attaquants que l'Angleterre ait eu dans son Histoire. Le natif de Liverpool a construit sa gloire du côté de Manchester United et il s'est imposé comme une légende du club et un des meilleurs joueurs du 21ème siècle. Malheureusement pour lui, il n'a pas réussi à conserver son niveau pour continuer à performer au plus haut niveau, à l'instar de Cristiano Ronaldo ou Zlatan Ibrahimovic. À aujourd'hui 35 ans, il s'est reconverti en tant qu'entraîneur du côté de Derby County, en deuxième division anglaise.

Si tout va plutôt bien côté professionnel, les choses n'ont pas toujours été simples dans la vie de Wayne Rooney. Souvent au coeur de scandales liés à une consommation d'alcool excessive ou à son infidélité chronique, le père de quatre garçons a plusieurs fois fait la Une de la presse à scandale en Angleterre. Une vie mouvementée qui a donné envie à Amazon Prime d'en faire un documentaire qui sortira en 2022, mais pour lequel une bande-annonce a déjà été mise en ligne. Dans ce court extrait, on peut entendre quelques phrases de la part de Coleen qui revient sur les nombreuses tromperies de son mari et notamment en 2002 lorsqu'il s'était fait prendre en compagnie de trois prostituées. "Je le pardonne, mais c'est inacceptable", déclare-t-elle dans le documentaire.