Wayne Rooney en plein scandale mêlant trois femmes : il fait des excuses publiques à son épouse

C'est une période compliquée pour Wayne Rooney. L'ancienne star du ballon rond, idole des fans de Manchester United, est victime de chantage et il ne compte pas se laisser faire. Alors qu'il a arrêté sa carrière très récemment, il est désormais l'entraîneur de Derby County, une équipe du Championship, l'équivalent de notre deuxième division. Après une soirée visiblement bien arrosée, le sportif de 35 ans a eu le malheur de voir plusieurs photos sortir sur les réseaux sociaux sur lesquelles on peut le voir en compagnie de trois jeunes femmes dans une chambre d'hôtel.

Un scandale médiatique qui a dû faire beaucoup de mal à la famille Rooney et particulièrement à sa femme, Coleen, avec qui il est marié depuis juin 2008. Après s'être rendu à la police en affirmant qu'il était victime de chantage, l'ancien coéquipier de David Beckham et Cristiano Ronaldo a tenu à faire des excuses publiques auprès de ses proches. Opposé à l'équipe espagnole du Betis Séville mercredi soir en match amical, le coach de Derby County a pris la parole à la fin du match et il a tenu à revenir sur cet épisode malheureux. "J'ai fait une erreur", a-t-il reconnu devant le micro de Sky Sports, avant de préciser sa pensée : "J'ai été dans une soirée privée avec deux de mes amis et j'aimerais m'excuser auprès de ma famille et de mon club pour les images qui ont circulé et j'aimerais désormais aller de l'avant."