Wayne Rooney victime de chantage après une nuit à l'hôtel avec trois femmes

Les footballeurs n'ont pas la même vie que nous. Si l'Euro 2021 a été plutôt triste pour l'équipe de France, les joueurs n'ont pas mis longtemps à s'en remettre. Si on a vu Kylian Mbappé et Karim Benzema chez Salt Bae à Mykonos ou Olivier Giroud en famille à Monte Carlo, les choses se passent beaucoup moins bien pour l'ancienne gloire de Manchester United, Wayne Rooney.

Connu pour ses infidélités, l'ancien joueur de 35 ans se retrouve au coeur d'un scandale comme l'a révélé le Daily Mail lundi 26 juillet. L'ancien compère de David Beckham assure qu'il est victime de chantage suite à une soirée en très bonne compagnie. Selon Wayne Rooney, des photos de lui en train de dormir dans une chambre d'hôtel avec trois jeunes femmes seraient au centre de l'affaire. La police serait en train d'investiguer depuis que les représentants du mari de Coleen auraient déposé une plainte formelle pour tentative de chantage auprès de la police.

Des images de cette soirée sont apparues un peu partout sur les réseaux sociaux. Le père de quatre garçons y est assoupi dans une chambre aux côtés de trois jeunes femmes dans un hôtel de Manchester. Parmi les photos dévoilées sur les réseaux sociaux, on peut notamment voir Wayne Rooney dans un nightclub de Manchester, visiblement très proche d'une jeune femme blonde et si la qualité de l'image ne permet pas d'être certain, les deux semblent très proches...

Une sombre histoire donc pour l'ancien gloire des Three Lions. Quelques semaines après l'énorme désillusion anglaise à l'Euro, le pays pourrait vivre un deuxième coup dur en voyant l'une de ses idoles en fâcheuse posture.