Une Miss France en couple avec un sportif pro : photos à deux pour un jour spécial !

Une Miss France... qui a failli ne plus être Miss France. Laetitia Bleger a été élue reine de beauté en 2004. Mais, l'année suivante, celle de son sacre, elle pose nue dans Playboy puis dénudée dans Entrevue. Des photos qui lui ont valu une destitution de sa couronne et de son écharpe pour six mois. Finalement, elle a remporté son procès contre son ex-agent qui l'aurait manipulée et s'est réconciliée avec Geneviève de Fontenay ! À l'époque, elle avait pu compter sur le soutien de son amoureux, le patineur artistique Brian Joubert. Quinze ans plus tard, c'est au bras d'un autre sportif professionnel que la belle de 40 ans s'affiche.

Laetitia Bleger n'est pas un coeur à prendre ! L'ancienne Miss France est en couple avec Mike Aigroz, bien connu dans le monde du sport. Ce Suisse de 43 ans est un triathlète professionnel. Et cela fait déjà plus de deux ans qu'il comble de bonheur la jolie brune. Sur Instagram, jeudi 9 septembre 2021, elle partage leur premier selfie à deux pour célébrer leur amour. "Il y a deux ans déjà", écrit-elle avec nostalgie en légende de cette belle photo de couple en pleine montagne. Les tourtereaux semblent vivre d'amour, d'eau fraîche et d'un peu de sport, forcément. "Chacun ses croyances, les miennes sont : Sex, NO Drugs and Rock & Run", avait confié Mike Aigroz à Datasport.fr en décembre 2019.