Une Miss qui a marqué les esprits est maman pour la 1ere fois : nouvelle vie "très intense" avec son bébé

Que de bouleversements chez nos reines de beauté ! Après dix-sept ans de bons et loyaux services, Sylvie Tellier tire sa révérence. Et c'est la sublime Cindy Fabre, élue Miss France 2005, qui a été nommée au titre de directrice de la société, Alexia Laroche-Joubert conservant son statut de présidente. Tandis que le comité connait un changement majeur, l'une des nombreuses jeunes femmes ayant eu la chance de porter la couronne et l'écharpe vit elle aussi une modification importante de son quotidien : elle devient maman pour la toute première fois !

Il s'agit de la belle Jade Simon-Abadie, élue Miss Centre-Val de Loire en 2019 et qui a atteint le top 15 lors de l'élection de Miss France 2020, dont Clémence Botino est finalement ressortie grande gagnante. C'est sur Instagram, où elle est suivie par plus de 12 000 abonnés, que la jolie blonde au visage de poupée annonce la belle nouvelle. En août dernier, elle s'est saisie de son compte afin d'y partager une tendre photo avec son amoureux Aladin Caussin et leur bébé à la maternité. "Bienvenue au monde ma Lou. Notre petite étoile. Notre petite lionne née le 16 août à 4h45. 3,7 kg d'amour et des yeux grands ouverts sur le monde", écrit-elle en légende de ce post. En commentaires, ils sont nombreux à la féliciter. Parmi eux, plusieurs reines de beauté.