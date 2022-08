Une star d'Hollywood témoin d'une horrible agression en Australie : révélations choc

Véritable star d'Hollywood, notamment connu pour ses rôles dans les films Slumdog Millionaire et Lion, Dev Patel a assisté à une violente altercation lundi 1er août dans le centre-ville d'Adélaïde, devant une station-service, rapporte le Daily Mail. Une femme de 34 ans a été arrêtée pour avoir poignardé à la poitrine un homme de 32 ans, dont les jours ne sont pas en danger d'après la chaîne australienne 7News. Tous les deux seraient mari et femme, précise la même source dans le reportage ci-dessous.

"Dev a suivi son instinct pour essayer de désamorcer la situation [...] Il est resté sur place pour s'assurer que la police et l'ambulance les prenaient bien en charge", a déclaré dans un communiqué l'agent de Dev Patel après l'incident, alors que l'acteur a été photographié en train de parler avec des officiers après le drame. "Il n'y a pas de héros dans cette situation", est-il toutefois précisé dans ce rapport. "Malheureusement, cet incident spécifique met en lumière le problème systémique plus large des personnes marginalisées de la société qui ne sont pas traitées avec la dignité et le respect qu'ils méritent".

En couple avec une Australienne