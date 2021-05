Usher, bientôt papa pour la 4e fois : sa chérie Jennifer est à nouveau enceinte

Ce bébé sera le deuxième pour Jennifer Goicoechea, et le quatrième d'Usher. Le couple a accueilli, au mois de septembre 2020, une fille prénommée Sovereign (aujourd'hui âgée de 8 mois). Le célèbre interprète de l'album Confessions est aussi papa de deux garçons, Usher Raymond V dit "Cinco" et Naviyd Ely Raymond (13 et 12 ans), nés de son premier mariage avec Tameka Foster. L'aîné est le rescapé d'une noyade dont il aurait pu mourir. Ses deux parents se sont ensuite déchirés pour la garde de leurs fils, finalement attribuée au chanteur par la justice.

Le deuxième mariage d'Usher, avec Grace Miguel, s'est également soldé sur un divorce. Les ex-époux s'étaient unis en 2015 à Cuba et se sont séparés en 2018, après accusations de transmission d'une maladie sexuellement transmissible par le chanteur. Il a ensuite retrouvé l'amour avec Jennifer, vice-présidente du département de recherche de nouveaux talents (A&R pour Artists and Repertoire) du label américain Epic Records.

Aux iHeartRadio Music Awards, Jennifer a regardé son chéri animer la soirée avec brio. Usher en était également un des performers et a interprété un medley des chansons DJ Got Us Fallin' in Love et Yeah!, avec Lil Jon.