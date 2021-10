Usher papa pour la 4e fois ! Première photo du bébé, au prénom original

Carnet rose ! À 42 ans, Usher vient d'accueillir son quatrième enfant avec sa compagne, Jen Goicoechea, comme ils l'ont annoncé sur les réseaux sociaux le mardi 12 octobre 2021. Il s'agit d'un petit garçon prénommé Sire Castrello Raymond, né le mercredi 29 septembre dernier à 18h42, et pesant 3,2 kilos. "Bonjour je suis Sire Castrello Raymond, la nouvelle addition de la famille", peut-on lire sur le compte Instagram de l'artiste.

Les heureux parents ont d'ores et déjà publié quelques clichés de leur nouveau-né. Il s'agit du quatrième enfant pour le chanteur américain, qui avait déjà accueilli une petite fille, Sovereign Bo (1 an) né de sa relation avec Jen Goicoechea, ainsi que deux fils Naviydd Ely (12 ans) et Usher V (13 ans), issus de relations précédentes.

En mai dernier, Usher et Jen Goicoechea avaient officialisé l'arrivée de leur bébé sur red carpet, à l'occasion des iHeartRadio Music Awards. Plutôt discret sur sa vie de famille, l'artiste avait déjà confié adorer "être papa d'une petite fille". "J'adore notre petit baby boom. Cette nouvelle addition me rend très heureux. J'aimerais que mes enfants écoutent plus ma musique. Mon deuxième fils, Naviyd, est celui de tous qui écoute le plus mes chansons. Usher s'en fiche. Sovereign aime juste quand je lui chante quelque chose", détaillait le producteur auprès de GMA au printemps. Peut-être aura-t-il plus de chance avec Sire Castrello Raymond...