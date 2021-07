Vaimalama Chaves assume sa cellulite et ses formes : photos de sa silhouette "imparfaite"

Difficile de ne pas aimer Vaimalama Chaves. Depuis qu'elle a été élue Miss France 2019, la belle brune de 26 ans fait sensation grâce à sa beauté, son humour mais aussi, son franc-parler. Nombreux sont également les internautes qui aiment la suivre car elle s'assume à 100%. La preuve en est avec ses dernières publications, sur Instagram. La compagne de Nicolas Fleury ne fait pas une taille 34 et elle l'a toujours revendiqué. Malgré certaines moqueries ou insultes, elle n'a jamais voulu changer, bien au contraire.

Le 11 juillet, Vaimalama Chaves a tenu à adresser un message à son corps qui l'a, il fut un temps, fait souffrir. "S comme Summer(body) ! Le corps d'été est celui qu'on a aussi le reste de l'année. Pour forger le mien, contre le chocolat, j'ai du lutter mais... Ode à mon corps. À toi qui abrite ma cellulite, où y figurent mes vergetures, qui a subi du vert et du pas mûr pour ressembler à Aphrodite. Corps maltraité, par excès ou carence. Ensemble il est temps d'entrer dans la danse. Main dans la main, on part en vacances. Et se donne une nouvelle chance. Il nous reste un chemin à parcourir. Jusqu'au bout pour vivre et mourir. Il est temps de te chérir, d'aller de l'avant et se laisser envahir par l'imprévu et l'avenir. Je t'aime", a-t-elle écrit. Et pour illustrer ses propos, elle a dévoilé plusieurs photos d'elle en maillot de bain. Et sur la dernière, elle affiche clairement sa cellulite. Un post qui a décomplexé et qui a forcé l'admiration de nombreux fans.