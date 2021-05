Vaimalama Chaves enceinte ? La réponse franche et sans filtre de Miss France !

Alors qu'Amandine Petit, Miss France 2021, se prépare pour représenter le drapeau tricolore à l'élection de Miss Univers, une ancienne reine de beauté profite de sa nouvelle vie après le règne : la superbe et chaleureuse Vaimalama Chaves, Miss France 2019, poursuit sa carrière dans la chanson et est devenue influenceuse. En couple avec le charmant Nicolas Fleury, la belle brune de 26 ans est interrogée sur son éventuel rôle de maman, un jour... Sur Instagram, alors qu'un internaute la pense enceinte, elle répond cash.

Afin de passer le temps durant son trajet en train vers Paris, Vaimalama Chaves lance dimanche 2 mai 2021 une session de questions/réponses avec ses plus de 580 000 abonnés en story. L'une des interrogations est très directe, et surtout bien maladroite. "T'es enceinte ?", lance un fan. Et la reine de beauté de répondre avec la franchise qu'on lui connait : "Tu ne devrais pas demander à une femme si elle est enceinte parce que nous, on ne te demandera jamais si tu es un enfant du matin. Alors qu'on le pense sincèrement."

L'expression "enfant du matin", très peu connue, est expliquée par la belle tahitienne. "Enfant du matin = mi urine, mi sperme. Expression entendue au Maroc !", lâche-t-elle. Mais cela ne suffit pas, un internaute n'a pas saisi le sens et lui demande de l'éclairer. "Si tu n'as pas compris c'est que tu es trop jeune. Et ce n'est pas moi qui vais te l'expliquer", déclare Vaimalama Chaves, pleine d'humour.

Rappelons que la belle a déjà évoqué son rapport à la maternité en septembre 2020 lors d'une interview accordée à nos confrères du magazine Gala. "On laisse les choses se faire naturellement. Ni l'un ni l'autre n'a envie de programmer quoi que ce soit comme un mariage, des enfants, on se sent beaucoup trop jeunes encore", confiait-elle. Vaimalama Chaves a 26 ans et son amoureux Nicolas Fleury deux ans et demi de moins qu'elle, soit 23 ans. Le couple peine à se projeter si loin... "Je ne me sens pas concernée, avait-elle lâché. Sans doute parce que la notion d'horloge biologique n'a aucune réalité pour moi. Mais à ce jour, je dois avouer que de manière complètement égoïste, j'ai juste envie de partager ma vie avec une seule personne !" Une réponse claire !