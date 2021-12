Valentin et Charley (L'amour est dans le pré) en froid avec Natacha ? "On n'a plus de nouvelles"

Cela fait déjà huit mois que Valentin a trouvé l'amour, grâce à L'amour est dans le pré 2021. Les téléspectateurs de M6 l'ont quitté avec Charley, une belle dentiste âgée de 30 ans. Toujours aussi complices, les tourtereaux ont accepté de répondre à quelques questions de leurs fans, en story Instagram.

Le producteur de fleurs comestibles de 28 ans a eu un véritable coup de coeur pour Charley lors du speed-dating. Alors qu'il avait bien du mal à s'ouvrir avec ses autres prétendantes, il était métamorphosé face à la jolie brune. Sans surprise, il l'a donc conviée à la ferme et très vite, ils ont échangé leur premier baiser, loin des caméras. Car en effet, difficile pour ces deux grands pudiques de se livrer devant les journalistes. Ils ont tout de même joué le jeu et aujourd'hui, ils s'aiment encore.

Pour l'heure, Valentin et Charley n'ont pas encore emménagé ensemble. L'un est en Bretagne, l'autre en Touraine à trois heures de route. Et cela ne semble pas près de changer. "Evidemment qu'on va emménager ensemble. On le sait que Valentin ne va pas pouvoir faire déménager ses fleurs en Touraine. Il n'a jamais été question de ça. La seule chose, c'est le délai", a confié la jeune femme. Et son compagnon de préciser en légende : "D'ici un ou deux ans, la question du déménagement sera résolue. Charley la Bretonne."

En attendant, Charley et Valentin tentent de passer le maximum de temps ensemble. La brunette ayant son cabinet, elle peut aménager son emploi du temps pour être auprès de celui qu'elle aime certains week-end. Et l'agriculteur ayant moins de livraisons le samedi et le dimanche, il peut aussi se déplacer.

Cette aventure n'a pas seulement permis à Charley de trouver l'amour. Elle s'est également fait des amies puisqu'elle est restée en contact avec les autres prétendantes de son cher et tendre. "Sauf avec Natacha. (...) On n'a plus jamais eu de nouvelles, elle a voulu prendre de la distance je pense par rapport à tout ça et on lui souhaite du bonheur, j'espère qu'elle a trouvé quelqu'un. Mais on n'en sait rien. Je suis sûre qu'elle va recevoir des courriers", a précisé la compagne de Valentin.