Valentin (L'amour est dans le pré) "berné" par Charley : il balance sur leur rupture... mais n'assume pas

C'est célibataire que Valentin a fini l'année 2022. Le candidat de L'amour est dans le pré 2021 (M6) a annoncé sa rupture avec Charley, le soir du réveillon de Noël. Et, en commentaire d'une photo de Franck (qui a également participé à l'émission présentée par Karine Le Marchand), il n'a pas épargné son ex-compagne.

Le producteur de fleurs comestibles de 28 ans qui vient de Bretagne a eu un véritable coup de coeur pour Charley lors du speed-dating. Sans surprise, c'est donc vers elle qu'il s'est rapidement tourné lors du séjour à la ferme. Et c'est ensemble qu'ils ont fini l'aventure. Même si la dentiste ne souhaitait pour l'heure pas déménager dans la région de Valentin, leur relation à distance fonctionnait... jusqu'à il y a peu. "Je vous remercie pour vos messages de fêtes mais je dois vous annoncer que la relation entre Charley et moi a pris fin (...). Je vous souhaite malgré tout de bonnes fêtes et plein de bonnes choses, aimez vous, appréciez-vous, profitez des bons moments, je vous embrasse", avait-il écrit.

Visiblement, Valentin et Charley ne se sont pas quittés en bons termes. Nos confrères de Voici ont repéré des messages que l'agriculteur a postés en commentaire d'une publication de Franck, qui souhaitait ses meilleurs voeux à sa communauté (des déclarations supprimées depuis semble-t-il). "Il vaut mieux être seul que mal accompagné comme je l'ai été (je sais c'est dur mais quand je réfléchis, j'ai été berné) des bisous et bon voeux mon Franck", a-t-il écrit dans un premier temps.

Une internaute lui a alors expliqué qu'elle ne comprenait pas pour quelle raison certaines prétendantes participaient à L'amour est dans le pré, si elle n'étaient pas prêtes à faire leur vie avec l'agriculteur. "Boarf, elles savent pas ce qu'elles veulent, mais elles savent bicher pour retrouver quelqu'un assez vite, pas comme nous qui croyons en l'amour éternel", a alors répondu Valentin. On comprend donc que Charley a retrouvé quelqu'un. Mais pour l'heure, la brunette ne s'est encore jamais exprimée sur le sujet.