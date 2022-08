Valentin Léonard (Pékin Express) : Son attitude encore critiquée, Rachel Legrain-Trapani fait une grande révélation

Mercredi 11 août 2022 était un grand jour pour les fans de Pékin Express, duos de choc. M6 diffusait la finale qui opposait Inès Reg et sa soeur Anaïs à Rachel Legrain-Trapani et son compagnon Valentin Léonard. En story Instagram, Miss France 2007 a d'ailleurs fait une révélation sur cette épisode.

"C'est beaucoup plus stressant, beaucoup plus intense, beaucoup plus rapide que tout ce que vous avez connu jusqu'à présent. Il va falloir être meilleurs que jamais pour gagner", a confié le présentateur Stéphane Rotenberg aux finalistes. Le ton était donc donné d'emblée. Depuis le début de l'aventure, Rachel Legrain-Trapani et Valentin Léonard ont multiplié les disputes, notamment à cause du côté trop compétiteur du brun de 33 ans. Pour la finale, ce dernier avait donc promis de rester calme. Mais plus difficile à dire qu'à faire. Très vite, les téléspectateurs ont une fois de plus pu découvrir des images du couple en train de se déchirer, ce qui a valu de nouvelles critiques au papa d'Andrea (2 ans). Mais si le public pensait que des tensions étaient survenues dès le départ, il n'en était rien.

A l'écran, les téléspectateurs de M6 ont pu voir les candidats faire du stop pour se rendre sur une épreuve durant laquelle l'un devait conduire un tuk-tuk les yeux bandés, guidé par son partenaire. Ce dernier devait ensuite mettre la main dans trois boîtes dont il ignorait le contenu pour récupérer une clé. Mais comme l'a dévoilé Rachel Legrain-Trapani, ce n'était pas le premier défi qu'ils ont dû relever. "Par contre je ne comprends pas, la première épreuve a été complètement coupée au montage. Dommage parce que là pour le coup, la cohésion avec Val était au top", peut-on lire en légende d'une vidéo sur laquelle l'ancienne reine de beauté apparaît avec une mine blasée. Les tourtereaux ont prévu d'organiser un live Instagram afin de revenir sur ce dernier épisode. Peut-être en diront-ils plus sur le sujet.

En attendant, ils ont fait quelques confidences à Télé Loisirs, l'occasion de découvrir que Valentin Léonard avait acheté une bague de fiançailles pour sa chère et tendre. Car lors du coup d'envoi, il avait promis de faire sa demande s'ils remportaient l'aventure. "Par superstition, je ne me voyais pas faire une demande en mariage le jour d'une défaite", a-t-il regretté. Depuis, il n'a toujours pas sauté le pas, pour le plus grand désespoir de Rachel Legrain-Trapani. "Mais ça viendra ! On choisira le bon moment et le bon jour", a-t-il conclu.