Valentin Néraudeau (Top Chef) : Le séduisant chef récompensé et entouré des VIP

Éliminé après sept semaines de compétition dans la 4e saison de Top Chef, Valentin Néraudeau laisse un souvenir marquant aux téléspectateurs et, au passage, pas uniquement grâce à ses jolies assiettes. Le chef avait notamment fait le "buzz" en cuisinant torse nu. Désormais rhabillé, il fait toujours un tabac !

Mardi 19 novembre 2019, Valentin Néraudeau (35 ans) était repéré à la remise du Prix Le Procope, à l'établissement du même nom, dans le 6e arrondissement de la capitale. Heureux récipiendaire du trophée, il a posté un message sur Facebook. "Après le temps de l'émotion vient celui des remerciements ! Un immense MERCI au jury du Prix Procope de la Cuisine Bourgeoise 2019 d'avoir récompensé mon livre Desserts Addict mardi soir dans ce lieu mythique qu'est le restaurant Le Procope à Paris ! J'ai grand plaisir à revivre et vous faire revivre cette soirée inoubliable à travers cette magnifique vidéo !", a-t-il écrit.

Lors de la remise du prix, dans ce café-restaurant qui se présente comme le plus ancien du genre au coeur du mythique quartier de Saint-Germain des Prés, il y avait notamment la comédienne Gabrielle Lazure, l'animateur Bernard Montiel, l'organisatrice et conceptrice Véronique Maurey, le journaliste culinaire Remi Dechambre, le chef Bruno Ménager...

Après ce bel événement, Valentin Néraudeau était de nouveau sous les feux des projecteurs, le jeudi 21 novembre. En effet, il a donné une master class à l'occasion de la sortie de son livre intitulé Desserts Addict. Un événement organisé à la boutique Christofle, sur la très chic rue Saint-Honoré, dans le 1er arrondissement de Paris. A ses côtés, il fallait cette fois compter sur la candidate à la mairie de Paris Rachida Dati, Yamina Benguigui, Amanda Lear ou encore le comédien et mannequin Romain Lechevalier, Emilie Franc (directrice éditoriale Larousse Gastronomie et Vins), Richard Orlinski, Nathalie Remy (CEO de Christofle), Alix Bénézech...

Le beau Valentin Néraudeau, qui avait fait son coming out en 2013, se présente aujourd'hui comme chef privé et consultant culinaire. Dans les pages de Vanity Fair, on apprend notamment qu'il a travaillé pour la maison Boucheron, qui accueille place Vendôme des privilégiés pour des dîners exceptionnels. Un honneur qu'il a partagé comme sa consoeur Hélène Darroze.