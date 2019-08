Valentina Sampaio : Victoria's Secret engage son premier mannequin transgenre

Mannequins grande taille, transgenres ou atteints de vitiligo : la planète Mode, longtemps jugée excluante, se montre plus inclusive ! Victoria's Secret se joint à ce nouvel élan. La marque a engagé son premier modèle transgenre. L'heureuse élue s'appelle Valentina Sampaio...

Valentina compte plus de 200 000 abonnés sur Instagram, des internautes qui ont récemment suivi son périple sur la Côte amalfitaine, en Italie. Les vacances terminées, la jolie brune de 22 ans est rentrée aux États-Unis et a repris le travail. La semaine dernière, elle a invité ses followers dans les coulisses d'une séance photo pour Pink, la marque de lingerie pour adolescentes et jeunes femmes de Victoria's Secret.

"N'arrêtez jamais de rêver", écrit Valentina en légende d'un selfie vidéo filmé lors de son shooting.