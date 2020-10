Valérie Bénaïm absente de TPMP : Cyril Hanouna la met dans l'embarras

Mercredi 30 septembre 2020, un nouveau numéro de Touche pas à mon poste était diffusé sur C8. Un numéro auquel n'a pas participé Valérie Bénaïm. Chose étonnante qui a inquiété les téléspectateurs. Sur Twitter, ils sont donc nombreux à avoir demandé ce qu'il se passait pour qu'elle n'assure pas son rôle de chroniqueuse. Toujours très connecté, Cyril Hanouna s'en est rendu compte et a entrepris de rassurer sa communauté en plein direct. "Il y a beaucoup de gens qui nous demandent où est Valérie Bénaïm", a-t-il souligné avant de lancer le JT avant le JT. Et d'expliquer, retenant difficilement un fou-rire : "Elle revient, Valérie ! Elle se repose. Elle a eu un Kippour un peu difficile... gastriquement parlant."

L'animateur n'a ensuite, sans surprise, pas été avare en blagues sur le sujet. "On aura les images demain, dans Le JT avant le JT. Valérie va revenir... et je pense vous dire que... ça va chier !", a-t-il lancé, hilare, suscitant une grosse tranche de rigolade sur son plateau, mais aussi quelques regards gênés. "On l'embrasse, Valérie ! Valérie, on t'embrasse si tu as la télé dans les toilettes", a-t-il conclu. Mais quelques minutes plus tard, Cyril Hanouna en rajoutait une couche en dévoilant un photomontage de Valérie Bénaïm aux toilettes, justement. Un montage très bien fait, jusqu'à s'y méprendre, qui a choqué l'équipe de chroniqueurs.

À noter que Cyril Hanouna s'était lui aussi absenté des antennes pour fêter Yom Kippour, tout comme Valérie. Il était pour sa part revenu aux commandes de Touche pas à mon poste mardi 29 septembre dernier, après avoir laissé Isabelle Morini-Bosc s'occuper d'animer son émission.