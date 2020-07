Valérie Benaïm sans brushing et sans maquillage : sa photo 100% naturelle

L'équipe de Touche pas à mon poste est en vacances. C8 a diffusé la dernière émission C que du kif (qui a remplacé TPMP après le confinement) le 18 juin 2020. Cyril Hanouna et ses chroniqueurs profitent donc de leur temps libre depuis pour se ressourcer et profiter de leurs proches. C'est aussi le moment pour eux d'être plus naturels, Valérie Benaïm peut en témoigner.

Ce n'est pas un secret, les présentateurs et chroniqueurs télévisés doivent passer par la case maquillage et coiffure avant de tourner une émission. Certains ne veulent donc plus entendre parler de make-up ou de brushing pendant l'été. Valérie Benaïm par exemple a dévoilé une superbe photo sur laquelle elle apparaît au naturel... et sans brushing. Il est rare de ne pas voir la journaliste de 50 ans avec les cheveux lissés. On imagine donc que ses abonnés ont été agréablement surpris en découvrant sa dernière publication.

"Summer Time. Mood du jour : Profiter des jours heureux, lâcher le séchoir, laisser les cheveux au vent et kiffer en famille #happy #enfamille #cheveuxbouclés #offdebrushing #familytime #summervibes #goodvibes #sunandhappiness #love Bonne journée les amis. Prenez soin de vous. Je vous embrasse", a-t-elle écrit en légende de son post. Avec ou sans maquillage et brushing, la complice de Cyril Hanouna est ravissante. Ses abonnés ne se sont d'ailleurs pas privés de le lui dire.