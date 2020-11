Valérie Damidot amincie : photo en mini-short pour dévoiler sa belle perte de poids

En juillet dernier, Valérie Damidot s'était confiée sur son rapport à son corps, auprès de nos confrères de Public. Et elle expliquait s'être lancée dans un régime adapté à ses besoins et à ses envies. "J'ai eu un rapport au corps qui a évolué dans ma vie. J'ai été mince, sans aucun souci de poids, jusqu'à mes problèmes de thyroïde, où j'ai commencé à gonfler et dégonfler sans vraiment pouvoir contrôler quoi que ce soit. C'était compliqué à vivre. Les endocrinologues que je consultais me confirmaient que les régimes allaient être difficiles. Depuis ma participation à Danse avec les stars, je commence à faire la paix avec mon corps et à mieux l'accepter. Et voilà quelques mois, j'ai commencé un programme de rééquilibrage alimentaire WW qui me conforte sur cette lancée", expliquait-elle. Elle révélait également qu'elle se déplaçait à Paris en vélo et accompagnait Roxane à la salle de sport pour faire du yoga et de l'aquabike. Des efforts qui ont payé !