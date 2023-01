Valérie Damidot, ses enfants lui font traverser un cap difficile : "Le truc le plus secouant, c'est..." (EXCLU)

La décoratrice la plus célèbre de France, c'est sans doute elle. Mais n'allait pas croire que son expertise s'arrête aux rouleaux à peinture et à la couleur taupe. A la télévision comme sur scène, dans ses émissions comme dans ses spectacles humoristiques, Valérie Damidot cartonne. A la maison, la présentatrice et comédienne s'en sort également comme une reine. Elle a élevé deux enfants, Roxane et Norman, qui ont respectivement 30 et 28 ans aujourd'hui. Un cap difficile pour maman ?

"Je le vis super bien, explique-t-elle hésitante à Purepeople. Non, sincèrement, on a fêté les 30 ans de ma fille, et mon mec a eu cette phrase extraordinaire : 'Ha c'est marrant, c'est l'âge que j'avais quand je t'ai rencontrée !' Là, je me suis dit, 'Putain, c'est vrai, 30 ans !' Alors oui, ça m'a fait un petit truc. Pas dans le sens où je me suis dit : 'Je suis vieille Panoramix'. Mais dans le sens où je me suis dit, woaw, mais c'est passé tellement vite. Je me rappelle de Roxane quand elle était petite. Et puis là, d'un seul coup, c'est 'Ouais, j'ai eu 30 ans'."

J'ai eu la chance de les garder très tard à la maison

Il faut dire que s'ils restent très proches de leur mère, Roxane et Norman sont aujourd'hui totalement indépendants. Elle est illustratrice et a lancé sa propre marque de vêtements, lui est acteur et écrivain. "Mais tu sais, le truc qui est le plus secouant, poursuit Valérie Damidot. C'est pas qu'ils aient 28 et 30 ans. C'est quand ils se barrent de chez toi. Parce que moi, j'ai eu la chance de les garder très tard à la maison. Ma fille est partie il y a deux ans et demi. Et mon fils est parti il y a huit mois. Quand ils sont partis, tu bégayes un peu. Tu as un peu du mal..."

Outre ses activités professionnelles et personnelles, et un passage très remarqué au Festival de l'Alpe d'Huez, Valérie Damidot est devenue, plutôt récemment, ambassadrice WeightWatchers. Un programme qui lui aura permis de se délester de quelques kilos, chose qu'elle estimait nécessaire pour pouvoir se mouvoir sur scène pendant son spectacle Valérie Damidot s'expose. Cette solution, l'humoriste n'y avait pas encore pensé alors qu'elle venait d'accoucher de son deuxième enfant. "J'aimais bien me masser le ventre avec de l'huile d'amande douce, se souvient-elle. Prendre des bains un peu relaxants. Ca te défonce un peu le corps, il faut bien faire attention à soi. L'idée, c'est de se dire qu'on va reprendre un petit rythme sympa. Il faut apprendre à aimer son petit corps..."

