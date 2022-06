"Je devais perdre du poids sinon je décédais" : Valérie Damidot amincie de 14kg, elle s'explique

Bien qu'elle ait reçu de nombreuses remarques déplacées à propos de son physique, notamment à l'époque de sa participation à l'émission Danse avec les stars en 2016, Valérie Damidot n'a jamais été complexée par son apparence - et elle a bien raison ! Pourtant, la comédienne et présentatrice a récemment expliqué avoir perdu 14 kilos en suivant le programme WW Weight Watchers. Si elle a souhaité se métamorphoser de la sorte, c'est avant tout pour raison professionnelle.

Valérie Damidot s'est effectivement lancée dans un seule-en-scène, en tournée depuis un an, intitulé Valérie Damidot s'expose, écrit à partir de ses propres textes par le metteur en scène de François-Xavier Demaison. "Je devais perdre du poids avant de monter sur les planches, sinon je décédais, explique la compagne de Régis Viogeat au magazine Télé Star. Mes potes qui font de la scène m'avaient dit que j'allais m'éclater. C'est vrai : les gens se marrent et ils sont adorables !".

Prochainement de retour à la télévision, sur TF1, dans la nouvelle saison de Les Plus Belles Vacances qu'elle présente depuis 2018, Valérie Damidot se rapproche de plus en plus du métier d'actrice. Elle a d'ailleurs déjà joué dans plusieurs fictions françaises, dont Sauveur Giordano, mais aussi la série Victoire Bonnot, dans laquelle elle partageait l'affiche avec sa fille Roxane, ou encore dans le show signé Netflix Family Business avec Gérard Darmon, Julia Piation et Jonathan Cohen. "On m'en a bien mis dans la gueule, rappelle-t-elle chez Gala. Quand j'ai démarré en télé, j'ai eu des journalistes aux questions exceptionnelles qu'on ne poserait plus aujourd'hui. J'ai eu par exemple, un mec qui m'a dit : 'Ça fait quoi de faire un prime télé avec un physique de radio ?' Mais je n'ai pas ce truc de me sentir moche dans mon corps. Je vais à la plage, je vais à la piscine. J'ai accepté mon corps et je l'aime..."