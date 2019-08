Valérie Kaprisky et sa ménopause : "Il faut vivre pleinement sa sexualité"

Valérie Kaprisky joue l'un des personnages clés du feuilleton Un si grand soleil (France 2). La pétillante actrice prépare également une comédie sur le passage à la cinquantaine. Animée par ces jolis projets, la quinquagénaire s'est livrée dans les pages du magazine Gala, paru le 8 août 2019. L'ancienne star de L'année des méduses se livre justement sur son expérience avec la ménopause.

"Il faut être à l'écoute et s'accorder des moments bien à soi. Je me ressource dans la solitude et la contemplation... Le 'ménoblues' n'est pas simple à gérer ! On doit s'habiller comme un oignon pour prévoir les coups de chaud ! On a des sautes d'humeur, on rit, on pleure, on est plus fragile", a-t-elle confié. Valérie Kaprisky n'a aucun souci à parler de sa ménopause et explique également ne pas prendre d'hormones.

À 56 ans, la comédienne dit ne pas comprendre le tabou persistant au sujet de cette étape naturelle, que toutes les femmes connaissent un jour : "J'ai toujours lutté contre les idées reçues. Et la ménopause en charrie beaucoup. C'est au contraire le moment de retrouver ses rêves de jeunesse, de les réaliser. De se libérer du regard des autres, de vivre pleinement sa sexualité. C'est maintenant ou jamais !"

Discipline

Se libérer du regard des autres, certes, mais rester en forme est capital pour Valérie Kaprisky, qui s'impose un style de vie très sain. "Je pratique une activité sportive quatre fois par semaine (...) Je fais de la barre au sol, du Pilate, des exercices abdos-fessiers", énumère-t-elle. Des activités sportives qui s'accompagnent d'une alimentation stricte : "Peu de gluten, pas de produits laitiers à base de lait de vache. Peu de sucre (...) Je reproduis la façon dont mes grands-parents polonais vivaient à la campagne."

Si Valérie Kaprisky fait aussi attention à sa santé, c'est qu'elle vit dans la "peur" de la maladie. "Pas seulement pour moi, mais pour mes proches. J'ai perdu mon père il y a dix-neuf ans et je m'occupe beaucoup de ma mère handicapée. On n'est jamais préparé à ça", a-t-elle confié. Un bel entretien sur le temps qui passe.

Retrouvez l'interview de Valérie Kaprisky en intégralité dans le dernier numéro de Gala (n°1365), paru le 8 août 2019.