Valérie Karsenti et son mari François Feroleto complices : rare sortie à deux pour les amoureux

Après le triomphe de Je préfère qu'on reste amis, les personnages de Claudine et Valentin ont fait leur retour sur scène ! Ce sont toujours Michèle Bernier et Olivier Sitruk qui les incarnent dans la suite intitulée Je préfère qu'on reste ensemble. Les deux acteurs ont joué ce couple au théâtre des Variétés dans le 7ème arrondissement de Paris durant une longue tournée entamée en 2022.

Et le 12 janvier avait déjà lieu la 100ème représentation de la pièce. Pour l'occasion, plusieurs personnalités se sont réunies pour venir applaudir les comédiens sur scène. Après quoi, ils se sont tous retrouvés en coulisses où ils ont pris plusieurs photos ensemble. Michèle Bernier et Olivier Sitruk ont ainsi pu poser avec Philippe Berodot, Laurent Ruquier (le metteur en scène de la pièce), Lola Dubini, Charlotte de Turckheim, Véronique Jannot, Sandrine Bonnaire, Jean-Luc Reichmann, Pascal Légitimus ainsi que Régis Laspalès, Roselyne Bachelot ou encore Hélène Mannarino et David Foenkinos.

Valérie Karsenti avait également fait le déplacement avec son mari François Feroleto, un comédien d'un an son cadet. Le couple qui joue d'ordinaire la carte de la discrétion et ne s'affiche que très rarement ensemble a cette fois volontiers pris la pose devant l'objectif des photographes présents à l'événement. Pourtant, ils sont bel et bien inséparables depuis leur rencontre en 2004. À l'époque, ils partageaient l'affiche d'une pièce de théâtre. "Je l'ai trouvée magnifique. Nous nous sommes retrouvés à l'affiche du Prince travesti, et c'est là que...", avait confié avec un brin de mystère le comédien lors d'une interview pour Paris Match. De leur belle idylle sont nés leurs deux enfants Léon (né en 2002) et Chaïm (né en 2006).

Durant un temps, le couple a également songé à adopter un bébé avant de finalement se raviser. Un sujet que Valérie Karsenti avait évoqué en 2017. "C'est un sujet abordé avec mon chéri après la naissance de notre deuxième enfant. On a abandonné pour des raisons de disponibilité. On travaille trop", avouait-elle à Télé Star.