Valérie Karsenti pimpante au bras de son compagnon à la soirée de Stéphane de Groodt

C'est une initiative qui est la bienvenue par les temps qui courent ! Ce mardi 10 mai 2022, le comédien Stéphane de Groodt a organisé une soirée spéciale sur la scène du théâtre de l'Oeuvre, à Paris, intitulée Une soirée en Absurdie. Les profits de la soirée ont été reversés à l'association AMC France-Ukraine. L'occasion d'y croiser bon nombre de personnalités sur scène ou au cocktail, comme les comédiennes Valérie Karsenti et Sylvie Testud.

La soirée réunissait un casting prestigieux d'invités ce mardi pour applaudir ou monter sur les planches au profit de la bonne cause. C'est Valérie Karsenti, connue pour son rôle iconique dans Scènes de ménages, qui a été très remarquée dans un ravissant chemisier noir, un jean et un magnifique rouge à lèvres. Très pimpante, elle était accompagnée de son amoureux, le charmant François Feroleto, en chemise grise. Le couple a fait sensation. Valérie Karsenti a également été photographiée avec la non moins belle et talentueuse Sylvie Testud, apparue en t-shirt blanc.

Sur scène, une liste impressionnante d'artistes de renom ont fait le show. Parmi lesquels Raphaël Personnaz, Éric Elmosnino, Valérie Bonneton, Gilles Gaston-Dreyfus, Émilie Caen, François-Xavier Demaison ou encore André Manoukian à la musique. Tous ont transmis leur bonne humeur et leur joie communicative lors de cette soirée faite d'humour et de poésie (voir diaporama).

La soirée a été l'occasion de retrouver l'humour désopilant et surprenant de Stéphane de Groodt, humoriste-comédien passé par l'école Canal+ et longtemps comparé à Raymond Devos ou Pierre Desproges. On se souvient particulièrement de ses jeux de mots, ses fulgurances poétiques et son humour léger dans l'émission Le Supplément où il racontait ses rencontres avec des personnes célèbres. Ses textes et pastiches de l'époque ont été relus pendant la soirée d'hier en compagnie de ses partenaires sur scène. La mise en scène était assurée par Éric Théobald.