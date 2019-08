Valérie Trierweiler "blonde platine" : la folle soirée de l'ex première dame

Qui a dit que Valérie Trierweiler ne savait pas s'amuser ? Certainement pas la foule amassée ce samedi 17 août 2019 dans le septième arrondissement de Paris. Lors d'une petite fête entourée de ses proches, l'ancienne première dame a enfilé costumes, perruques et lunettes de soleil fantaisie pour danser jusqu'à pas d'heure sur la playlist survoltée du Rosa Bonheur - péniche festive des quais de Seine. A ses côtés : des capitaines marins, des oreilles de lapin... mais surtout, une belle occasion de se questionner à propos de son futur capillaire. "Suis je vraiment incognito ? demande-t-elle sur son compte Instagram. Soirée avec les copines. Le blond platine, j'essaie ou pas ?!"

Il est bien loin, le temps où Valérie Trierweiler remerciait François Hollande pour ce moment. C'est désormais - outre ses délires déguisés entre amis - dans les bras de l'ancien rugbyman Romain Magellan qu'elle coule des jours heureux. Avant de rejoindre la capitale, l'auteure profitait d'ailleurs d'un repos bien mérité avec son homme du côté de la Normandie. Et c'est le coeur sur la main que les tourtereaux ont échangé leur premier regard, il y a plus d'un an : tous deux engagés auprès d'ELA - Association européenne contre les leucodystrophies - et du Secours populaire , les amoureux se sont trouvés grâce à la complicité d'une certaine Solenne.