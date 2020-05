Vanessa Bryant : Pour son anniversaire, elle retrouve une lettre de Kobe

Le 5 mai 2020, Vanessa Bryant célébrait son 38e anniversaire sans son mari, le regretté Kobe Bryant. Sur Instagram, elle a dévoilé avoir découvert une lettre de lui, écrite quatre mois avant qu'il ne périsse dans un crash d'hélicoptère avec leur fille Gianna. "Hier j'ai trouvé une enveloppe adressée à 'L'amour de ma vie'", a-t-elle révélé.

"J'ai attendu d'ouvrir une autre lettre pour mon anniversaire. Ça a donné un but à ma journée. L'ironie, c'est que Kobe avait une photo de moi, portée par un ange, réalisée par un artiste. L'amour de ma vie et ma petite Mamacita me manquent. Je suis si reconnaissante de me lever auprès de mes trois adorables filles aujourd'hui. On aimerait être tous ensemble", a écrit Vanessa Bryant en publiant une photo de l'enveloppe enfermant la lettre de son mari.

En avril, Vanessa avait déjà confié qu'elle aurait dû fêter son 19e anniversaire de mariage avec Kobe Bryant. Ensemble depuis de longues années, ils avaient accueilli quatre filles ensemble : Natalia (17 ans), Gianna (13 ans), Bianka (3 ans) et Capri (10 mois).

Le 1er mai dernier Gianna aurait dû fêter ses 14 ans. "Maman t'aime plus qu'elle ne pourra jamais te le montrer. Tu fais partie de mon âme à jamais. J'aimerais me réveiller et t'avoir à mes côtés. Ton sourire me manquent, tes câlins me manquent. Tout me manque à propos de toi Gigi. Je t'aime si fort", avait tendrement écrit Vanessa Bryant sur Instagram.