Vanessa Demouy divorcée de Philippe Lellouche : "L'équilibre est détruit'

En 2017, après plusieurs mois de suspicion de la part de certains abonnés sur les réseaux sociaux, Vanessa Demouy lâchait une bombe. Son mariage avec Philippe Lellouche, père de ses deux enfants Solal et Sharlie, était terminé : "Philippe et moi, nous nous sommes séparés. Comme je ne m'étais pas mariée pour divorcer un jour, comme je me suis longtemps battue pour que mon couple résiste, cela n'a pas été facile à vivre", confiait-elle dans les pages du magazine Gala. L'image idyllique du couple, figure de modèle pour un grand nombre d'amoureux, a fini par se briser, malgré tous les efforts que la comédienne s'était engagée à fournir : "Il faut être deux pour vouloir. Quand l'un des deux renonce, il faut trancher net." Vanessa Demouy a donc demandé le divorce. La fin d'une belle histoire et le début d'une autre.

Sans clairement révéler les raisons qui les ont poussés à mettre un terme à leur romance, Vanessa Demouy avait évoqué le fait qu'ils ne vivaient plus ensemble et son impression d'être seule à devoir gérer les dégâts d'une vie à deux quasi-inexistante : "La vie de couple est faite de moments chouettes et d'autres moins. Là, il faut se serrer les coudes, et oui, faire des concessions (...) À partir du moment où on aime et on a des enfants, il faut tout faire pour que ça marche." Les moyens, Vanessa Demouy se les ait donnés, au point de s'oublier elle-même : "Souvent, les gens qui ont mon profil, hypersensibles, volontiers empathiques, ont tendance à s'oublier, et quand on s'oublie, on se fait mal forcément."

L'infidélité était même abordée au cours de l'entretien, laissant penser que Philippe Lellouche avait commis un écart : "Je ne connais aucune femme qui accepte le coeur léger de ne pas avoir l'exclusivité de son mari..." Après presque vingt ans de vie commune, Vanessa Demouy et Philippe Lellouche ont décidé de se séparer. Un mal pour un bien pour l'actrice qui fête ses 48 ans ce 5 avril 2022, plus épanouie qu'avant : "J'ai la quarantaine, je ne suis plus la jeune adulte de Classe mannequin. Quand je regarde les photos que nous venons de faire pour Gala, je vois une femme. Avec ses rides, son corps qui a vécu, son visage qui a davantage de personnalité, résume Vanessa. Aujourd'hui, plus personne ne me dira ce que je dois faire et comment je dois le faire. Et cela semble me réussir." Finalement, c'est ici que tout a commencé pour elle.