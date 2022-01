Vanessa Demouy pleure la mort de son père : émotion aux obsèques de Christian

Le cycle de la vie tourne et retourne chez le Demouy. Vanessa et sa petite soeur ont perdu Christian, elle gagnait, quelques semaines avant, un nouveau membre de la famille. Marion Demouy a effectivement donné naissance à son premier enfant le vendredi 24 décembre 2021, offrant à tout le monde le plus beau des cadeaux de Noël. Vanessa Demouy resplendissait alors de bonheur à l'idée d'être tata, elle qui avait déjà élevé deux enfants, Solal, 18 ans et Sharlie, 10 ans, fruit de ses amours avec Philippe Lellouche. La petite dernière du clan n'aura, hélas, pas eu beaucoup de temps à partager avec son grand-père...