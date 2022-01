Vanessa Demouy touchée par la mort d'un proche : son bel hommage

Nombreux sont les internautes à lui avoir rapidement témoigné leur soutien à la suite de cette annonce. Son collègue d'Ici tout commence Bruno Putzulu (qui joue Guillaume Devaut) lui a écrit : "Pensées vers toi et les tiens, Vanessa". L'actrice de Demain nous appartient Ariane Séguillon (qui joue Christelle Moreno) a aussi tenu à lui faire savoir qu'elle avait une "énorme pensée" pour l'ex-femme de Philippe Lellouche en cette période difficile. "Plein de pensées pour toi et les tiens... Courage et plein d'amour", peut-on aussi lire. Un message posté par l'ancien professeur de la Star Academy Matthieu Gonet.

En voyant ce bel hommage, certains ont pensé que Vanessa Demouy venait de perdre son papa. Ils ont vu une ressemblance entre l'interprète de Rose et le regretté monsieur. Mais il n'en est rien. Son papa se prénomme en effet Gérard Prevost. Ses abonnés ont notamment pu voir son visage le 30 août dernier, à l'occasion de son anniversaire. Sa fille avait posté une photo en noir et blanc d'eux côte à côte, en train de fixer l'objectif. En légende, elle lui avait fait une belle déclaration : "Tu m'as appris que la gentillesse est une force, toi qui n'est que bienveillance. Je te souhaite un joyeux anniversaire mon papa, je t'aime #birthday #family #petitbonheur".