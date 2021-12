Vanessa Demouy comblée par l'arrivée d'un bébé, "le plus joli cadeau de Noël"

Vanessa Demouy a vécu un magnifique Noël. Tout avait commencé de la meilleure des façons pour l'actrice de 48 ans.

Vendredi 24 décembre 2021, la star des séries Ici tout commence et Demain nous appartient sur TF1 a annoncé une heureuse nouvelle sur son compte Instagram. Sa famille s'est agrandie avec la naissance d'un enfant, et pas n'importe lequel : sa nièce. Cette adorable petite fille qui fait de Vanessa Demouy la plus heureuse des tatas se prénommé Lise. Elle est le premier enfant de Marion, sa petite soeur. "Le plus joli des cadeaux de Noël ... ma nièce est née ce matin ... bienvenue petite Lise ... félicitations @marion_dmy_ et @francis_dmr !! je vous aime jusqu'aux étoiles #babygirl #naissance #tataheureuse #love #noel", a écrit Vanessa Demouy, en légende d'une photo en noir et blanc de sa nièce. L'adorable bébé apparaît assoupi, au chaud dans une couverture et la tête coiffée d'un bonnet. Impossible de ne pas craquer devant tant de douceur, de mignonnerie et d'amour.