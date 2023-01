Vanessa Paradis sublime en slim et boots, Angèle en mini-robe, une star de Stranger Things au défilé Chanel

Les plus belles matières et les coupes les plus folles se succèdent sur le catwalk, du côté de Paris, depuis le lundi 23 janvier 2023. Et la ville lumière n'est pas au bout de ses surprises puisque la Fashion week haute couture printemps-été 2023 se poursuit, pour notre plus grand bonheur, en notre capitale jusqu'au jeudi 26 janvier 2023. Après de grandes maisons, telles que Dior, Rabih Kayrouz ou encore Schiaparelli, qui a hypnotisé tout le monde avec ses gargantuesques têtes animales, c'est au tour de Chanel de présenter ses modèles, au Grand Palais Éphémère, et de nous en mettre plein les mirettes.

Chaque année, les défilés du 31 rue Cambon font grande sensation. La maison Chanel sait créer des écrins incroyables pour ses défilés, de fausses plages, des jardins extraordinaires à la française, des glaciers ou autres salles de jeux de casino... Voilà qui explique que les célébrités se précipitent, en masse, vers le lieu choisi, en temps et en heure, afin de découvrir ces nouvelles facéties en avant-première. Le mardi 24 janvier, les fashionistas du monde entier ont ainsi retrouvé, en frontrow, de grandes habituées Chanel - et notamment certaines ambassadrices de la marque de luxe - telles qu'Angèle, Marion Cotillard ou Vanessa Paradis. Mais pas seulement.

Une vedette de Stranger Things cachée dans la salle

C'est une joie, et un honneur, de pouvoir assister à un défilé Chanel. C'est pour cela que, parmi les invités, on découvre ou redécouvre des grands noms... mais aussi ceux et celles qui feront le monde de demain. Dans la guestlist, on constate notamment la présence de la jeune Sadie Sink, 20 ans, reine incontestée de la dernière saison de la série Stranger Things - elle incarne Maxine depuis la saison 2 -, mais aussi Sébastien Tellier, son épouse Amandine de la Richardière, Kim Go-Eun, Johanna Price, Lucy Boynton, Iman Perez, mannequin et fille de Vincent Perez et de Karine Silla, Sabina Jakubowicz, l'incroyable Tilda Swinton, Rebecca Dayan, G Dragon, Joana Preiss, Marion Barbeau ou encore Elsa Zylberstein. Le dieu de la mode, seul, sait ce que l'avenir nous réserve...