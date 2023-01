Iman Perez : La sublime fille de Vincent Perez toute en transparence, devant Anne Sinclair et Inès de la Fressange chics

Son nom rejoindra-t-il celui de ses célèbres consoeurs dans l'univers de la mode ? Ce mardi 24 janvier au matin, de nombreuses célébrités de toutes les générations s'étaient réunies à Paris pour le défilé Chanel tant attendu de cette Fashion Week 2023. Et notamment une jeune femme qu'il a été difficile de louper : Iman Pérez, une "fille de"... qui a fait un carton !

Il faut dire qu'à 23 ans, la fille de Vincent Perez et de Karine Silla, avait mis le paquet avec sa robe transparente en mailles, surmontée d'un gilet dans la même matière, le tout bien évidemment signé Chanel. Et si la jeune fille a dû avoir un peu froid avec ses longues jambes découvertes, elle a montré qu'en terme de beauté et de classe, il allait falloir compter sur elle dans les mois à venir !

Pour rappel, Iman Pérez a également une petite soeur et un petit frère jumeaux, Tess et Pablo, qui ont fêté leur vingtième anniversaire ce lundi, ainsi qu'une grande demi-soeur, Roxane Depardieu (30 ans), née de la relation passée entre sa mère et Gérard Depardieu. Et si le jeune Pablo est encore assez discret, les jeunes femmes, quant à elles, aiment poser devant les photographes. On vous le dit, cette famille, c'est l'avenir de la mode...

Toutes générations confondues !

Mais avant que les soeurs Perez ne prennent le pouvoir, certaines résistent encore superbement, notamment la sublime Inès de la Fressange, toujours plus classe à 65 ans. Vêtue d'un costume en velours bleu nuit absolument sublime et assorti à un gilet blanc et un mini-sac rouge, elle a fait le show dans une tenue parfaitement adaptée au froid qui règne sur la capitale ces derniers jours.

Caroline de Maigret, quant à elle, avait choisi un tout autre style : vêtue d'un jean taille haute, l'ambassadrice et porte-parole de Chanel (depuis 2016) avait choisi un pull blanc, surmonté d'un gilet tout aussi immaculé et accordé à un sac Chanel, également blanc. Souriante, sous son éternelle frange, la quadragénaire a posé devant les photographes non loin de la réalisatrice Audrey Diwan (L'Evenement), particulièrement flashy dans son manteau bleu électrique.

Dans les autres invités, Anne Sinclair a marqué les esprits dans sa tenue particulièrement sobre et bleue foncée, qui détonait complètement avec celle de l'une de ses voisines, l'actrice Bianca Li, radieuse dans son pantalon blanc et son sweat gris. Enfin, le réalisateur Baz Luhrmann (Moulin Rouge, Gatsby le Magnifique, Elvis...) était présent avec sa femme Catherine, et a pu croiser le compositeur Bertrand Burgalat, l'actrice australo-britannique Shalom Brune-Franklin, son collègue américain Hio Miyazawa ou encore la romancière Anne Berest.