Vanessa (Secret Story) et sa mystérieuse compagne : baisers langoureux en vidéo

Vanessa ne passera pas le reconfinement toute seule. L'ex candidate de Secret Story (TF1) est une femme amoureuse et elle n'a pas peur de le montrer. Sur Instagram, vendredi 30 octobre 2020, elle a posté une vidéo qui en dit long sur ses sentiments pour sa compagne, une mystérieuse brune qui l'embrasse avec passion.

"L'amour, l'amour, l'amour... Et vous l'amour a-t-il frappé ? #lamourdemavie #gayfrance", légende-t-elle. En commentaires, les internautes ont rapidement répondu à sa question et ont manifesté leur joie de la voir s'exposer ainsi avec sa compagne - même si certains d'entre eux ne savaient pas qu'elle avait fait son coming out. Via sa story, les internautes peuvent également découvrir le couple en mode cocooning dans leur appartement, Vanessa offrant de tendres caresses à sa moitié alors que le duo est allongé.

En 2015, la jolie brune qui s'est métamorphosée depuis son passage dans La Maison des Secrets s'affichait déjà dans les bras d'une brunette à travers deux photos. Sur le premier cliché, Vanessa lui fait un tendre baiser sur la joue et sur le second, elles posent ensemble. Deux images qui ont la même légende, "Mon amoureuse", laquelle est suivie d'émoticônes coeur. S'agit-il de la même femme ? Cela est bien possible ! En 2018, auprès du YouTubeur Sam Zirah, elle racontait : "Je n'ai plus de gêne ni de tabou. Ça fait 4 ans que je suis en couple avec une fille. J'assume totalement, je suis très bien. Je vis pleinement ma relation."

Pour rappel, Vanessa a intégré à deux reprises le jeu Secret Story. Une première fois en 2009 avec un secret qu'elle partageait avec la gagnante de la saison, Emilie Nef Naf, "sa meilleure ennemie". Longtemps en froid, les deux candidates sont aujourd'hui très proches et se voient régulièrement. Vanessa retentait sa chance en 2015, dans la neuvième saison du divertissement avec l'intitulé "Je suis une ancienne candidate de Secret Story".