Vanina (The Voice) - La choriste d'Amel Bent proche de Slimane : photos complices du duo

Vanina a fait sensation dans la soirée de samedi soir en passant les auditions à l'aveugle de The Voice. Il faut dire que la jolie brune est déjà une chanteuse professionnelle. Elle a même déjà participé à un télé-crochet en 2012, à savoir la Star Academy 9, diffusée à l'époque sur NRJ12 et présentée par Matthieu Delormeau et Tonya Kinzinger. Elle avait été éliminée aux portes de la demi-finale. Plus tard, Vanina a décroché l'un des rôles principaux pour le retour de la comédie musicale Les Dix commandements en 2017 mais elle a aussi été en tournée avec Amel Bent, en qualité de choriste. Bref, Vanina connaît du beau monde dans le milieu du spectacle. En se baladant sur son compte Instagram, on se rend compte que la jeune femme s'est également liée d'amitié avec Slimane.

En effet, Vanina a partagé quelques publications dédiées à leur belle complicité. Le 13 octobre 2020 par exemple, elle lui faisait une belle et tendre déclaration pour son anniversaire. "Joyeux anniversaire Slimane. Merci d'être dans ma vie", écrivait-elle en légende d'un cliché de leur duo. Avant cela, le 24 juin 2020, Vanina s'affichait au côté de Slimane, les deux offrant alors leurs plus beaux sourires à l'objectif. "Ces souvenirs qu'on ne peut pas effacer... @slimane", a-t-elle commenté.

Vanina et Slimane ont même déjà chanté ensemble ! Sur la plateforme sociale, les deux artistes ont interprété le tube d'une chanteuse qu'ils semblent affectionner, à savoir Mes rêves de Wallen. Pour autant, comme la brunette nous l'a confié lors d'une interview pour Purepeople.com, leur relation n'a rien de professionnelle. "Alors Slimane ça n'a rien à voir avec le taff, c'est mon ami", a-t-elle souligné.