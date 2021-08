Véronique Genest, maman de Sam : comment son fils a perdu 60 kilos grâce à elle

En juin 2019, c'est avec joie que Véronique Genest avait dévoilé avoir perdu beaucoup de poids. La comédienne, ancienne égérie Madrange, avait ensuite confié quelques mois plus tard que son fils s'était aussi délesté de nombreux kilos lors d'une interview à Gala.

Sam (25 ans), né de son mariage avec le médecin Meyer Bokobza, a été inspiré par la transformation de sa mère. Il faut dire que la comédienne de 65 ans avait perdu pas moins de 36 kilos. "Cette perte de poids a tout changé dans ma vie. Ça m'a redonné le moral. Je n'arrivais plus à marcher, j'avais mal partout, je transpirais comme un boeuf. C'était une période très dure", avait-elle confié à l'époque au Parisien.

Une renaissance donc qui a servi d'exemple puisque Sam a lui aussi adopté un régime comme l'avait expliqué Véronique Genest à Gala : "Mon fils Sam, 1,97 mètre, s'est aussi mis au régime. Il a perdu 60 kilos... C'est sans doute pour ça qu'il a accepté de poser avec moi en photo. (...) En me voyant maigrir, il a dit qu'il s'y mettrait si je perdais 10 kilos. Je les ai perdus très vite. Ensuite, il a donc fixé le seuil à 20 kilos. Et là, quand je l'ai fait, il m'a emboîté le pas. Je suis fière de lui." Et Sam aussi pouvait l'être car il ne l'a pas caché, sa relation avec les aliments n'était pas très saine : "Quand j'ai vu ma mère changer d'alimentation, je m'y suis mis. Je fais tout avec excès : les jeux vidéo, la nourriture..."

Se délester de ces kilos a été très difficile pour le jeune homme comme il l'a aussi confié : "Pour perdre du poids, j'ai dû me battre contre mes habitudes et mon appétit. Je suis resté éveillé des nuits entières, tenaillé par la faim, mais j'ai tenu bon."

Depuis cet entretien, on ne sait pas si Sam a réussi à se maintenir à ce poids, lui qui envisageait de se muscler et de "devenir sec". En tout cas c'était une belle victoire familiale !