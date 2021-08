Vianney fier de son petit frère Edouard, il lui fait un sacré coup de pub !

Le talent coule dans leurs veines ! Dans la famille Bureau, on connaît Vianney, évidemment, qui cartonne depuis la sortie de son premier album Idées blanches en 2014. Mais seuls les grands lecteurs connaissent Edouard, le petit frère, brillant auteur du livre Le lion sans crinière. Si c'est la première fois que vous lisez cette information, apprêtez-vous à voir son nom dans les plus belles librairies de France ! Alors qu'il signe son grand retour en rayon, le jeune écrivain a eu droit à un joli coup de promotion de la part de son frangin.

Je suis fier d'être ton frère

Sur son compte Instagram, Vianney a effectivement pris la pose avec Edouard... et le fameux récit en main, La grande vallée - publié par les éditions Le Cherche-midi - dont ils dévoilent ensemble la couverture. "Mon petit frère sort son deuxième roman aujourd'hui, annonce le chanteur. Le premier est en rupture. Celui-là est encore plus merveilleux. Tu es un virtuose. Un vrai. Je t'aime Doudou et suis fier d'être ton frère." Décidément, on n'arrête plus la famille Bureau !