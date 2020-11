Vianney : Son geste extraordinaire face à la détresse d'une jeune femme cambriolée

La guitare au poing, le coeur sur la main. En voyant la complainte d'une jeune femme sur les réseaux sociaux, Vianney Bureau a pris peine et décidé de voler à son secours. Le vendredi 27 novembre 2020, une certaine Christelle a effectivement expliqué qu'elle avait été victime d'un vil brigandage qui lui avait valu la perte d'un bien précieux. "On m'a pété la vitre de la voiture, a-t-elle raconté. Bon j'avoue, je ne suis pas ravie mais passe (sombres merdes que vous êtes). Mais diable, on ne m'a rien volé sauf... mon CD de Vianney. Vandales, salauds va ! Vianney, si tu lis cela, j'en veux bien un autre. Dédicacé pour ma peine."

Comme quoi, l'audace, ça paye ! Touché par cette requête, le jeune chanteur de 29 ans a répondu à cette demoiselle en détresse en lui assurant qu'il allait réaliser son rêve. "Chère Christelle, il faut croire que les abrutis ont parfois du goût, a-t-il écrit avec un brin d'humour. Ça ne tombe pas si mal... les magasins rouvrent demain ! j'irai vous acheter votre album ce week-end, le dédicacerai et vous l'enverrai. Merci de m'envoyer votre adresse en DM. Bonne journée quand même." On peut dire que, malgré le cambriolage de sa voiture, l'année de la victime se termine sur les chapeaux de roue !