Vianney transformé en femme : choqué, il dévoile une étrange photo !

Vianney est, depuis quelque temps, le nouveau chouchou du public français. Avec ses ballades entraînantes et ses paroles simples, l'auteur-compositeur-interprète a su mener sa barque et se faire une place dans l'univers musical. Il a été récompensé durant les Victoires de la Musique en 2015 et 2016. Vianney est aussi, à ce jour, le plus jeune juré de l'histoire du télé-crochet The Voice. Il a su s'attirer la sympathie de plusieurs grands artistes de variété française comme Véronique Sanson et Gérard Lenorman, avec qui il a collaboré.

Le grand frère d'Edouard doit tout de même supporter les critiques de ses proches. En effet, lors d'une récente interview au Parisien, l'artiste expliquait que sa famille était fatiguée de son succès ! "Ma famille me dit déjà 'Tu nous saoules, on t'entend dès qu'on allume la radio.' Mais je m'en fiche un peu de la lassitude", a-t-il expliqué durant l'entretien.