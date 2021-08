Vianney : Ses proches "saoulés" de l'entendre partout !

Le chanteur Vianney continue sa fulgurante ascension dans le monde de la musique et du divertissement. A seulement 30 ans, le futur papa qui partage sa vie avec la violoncelliste Catherine Robert, a signé le tout nouveau générique du feuilleton Demain nous appartient. Il succède ainsi à la chanteuse Lou et son titre Demain avec Nos lendemains.

Cette nouvelle chanson a été dévoilée à l'occasion du 1000e épisode de la série diffusée chaque soir sur TF1. Si les fans se sont réjouis de ce vent de nouveauté, ce n'est pas le cas des proches du chanteur, qui sont à bout ! "Ma famille me dit déjà 'Tu nous saoules, on t'entend dès qu'on allume la radio.' Mais je m'en fiche un peu de la lassitude", a expliqué l'auteur-compositeur-interprète au Parisien.

Le plus jeune juré de The Voice a déclaré devoir beaucoup à un ancien professeur du télé-crochet Star Academy. "C'est simplement une affaire d'amitié puisque c'est Matthieu Gonet, que je connais, qui s'occupe de la musique sur la série et qui m'a fait cette proposition".