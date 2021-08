Dembo Camilo (Demain nous appartient) quitte la série... mais pas la télévision !

C'est les chaises musicales, en ce moment, du côté de la série Demain nous appartient ! Pour célébrer son 1000e épisode, le programme star de TF1 a fait appel à d'anciens visages et à de nombreux nouveaux. Marion Christmann, Sébastien Capgras et Maria Bernal ont par exemple fait leur retour, en même temps que le clan Moreno - qui apparaît d'ailleurs désormais au générique ! Malheureusement, il ne faudra plus compter sur certains acteurs présents sur les quais de Sète depuis plusieurs années. Après Rani Bheemuck et Xavier Widhoff, c'est au tour de Dembo Camilo de passer à autre chose.

On se doutait bien que ça sentait le sapin pour l'interprète de Souleymane, qui vient de se séparer de Judith - Alice Varela - après des semaines de doutes et de discordes. Il l'avait lui-même annoncé dans une scène : il n'avait plus rien à faire à Sète, lui qui restait par amour pour sa belle apprentie ostréicultrice. Les appréhensions des téléspectateurs, hélas, se sont révélées juste. Le 17 août 2021, Dembo Camilo a annoncé qu'il quittait la série en partageant tout un tas de photos souvenirs de tournage. "Un clap et c'était déjà notre dernière séquence ensemble mais aussi ma dernière, écrit-il, dédiant ses adieux à sa partenaire de jeu. On a tellement pleuré pendant la scène et après que je devais mettre ça ici. Merci bichette pour toutes ces scènes."