Alice Varela : Comment vit-elle ses scènes intimes avec Dembo Camilo dans Demain nous appartient ? (EXCLU)

Avec qui gardes-tu contact quand tu quittes les plateaux de tournage ?

Je suis très très amie avec Xavier Widhoff qui joue Jules, avec Dembo Camilo, mon partenaire dans la série, Théo Cosset, Sahelle de Figueiredo... En général, avec tous les jeunes, on s'entend super bien. Avec Clément Rémiens, Ingrid Chauvin et Alexandre Brasseur aussi. On se donne toujours des petites nouvelles.

Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec Dembo Camilo ?

On s'adore ! On s'entend super bien. Ça fait un an qu'on s'est rencontré dans la vraie vie. C'est trop bien parce qu'on a commencé avec un mois de décalage. On évolue à deux, on apprend. On fait grandir nos personnages, Judith et Souleymane, ensemble, vu qu'ils ont un lien très fort. C'est un plaisir, c'est vraiment génial.

Comment vivez-vous les scènes dans lesquelles vos personnages sont proches ?

Au début, c'était un peu bizarre. Mais en fait, maintenant, c'est très banal. C'est comme si on se faisait la bise. On ne réalise pas vraiment. On peut se faire un bisou et, juste après la scène, continuer la discussion qu'on était en train d'avoir entre potes. On ne voit vraiment aucun problème à ça.

Propos recueillis par Yohann Turi. Toute reproduction interdite sans la mention de Purepeople.