La Stagiaire : Un ancien prof de la Star Academy au casting

Après avoir diffusé la nouvelle et sixième saison inédite de la série La stagiaire au mois de mars dernier, France 3 replonge ses téléspectateurs dans d'anciens épisodes pour passer l'été. Ce mardi 20 juillet 2021, c'est une intrigue tirée de la saison 5 qui est proposée. Les plus nostalgiques pourront alors facilement reconnaître un professeur de la Star Academy. Il s'agit de Philippe Lelièvre.

Souvenez-vous, le comédien âgé de 57 ans a été révélé au grand public lorsqu'il a enseigné l'art du théâtre aux élèves du château de Dammarie-Les-Lys lors des saisons 5, 6 et 8, soit entre 2005 et 2008, du programme. Il a d'ailleurs eu l'occasion de retrouver certains des candidats récemment lors du tournage d'un prime événement pour célébrer les vingt ans du télé-crochet.



Après cette expérience sur TF1, Philippe Lelièvre a refoulé les planches, sa première passion, multipliant les rôles dans des pièces de théâtre jusqu'à ce que la crise sanitaire ne frappe. Il a également été vu au cinéma dans des films divers comme Dépression et des potes en 2012 ou encore 12 ans d'âge en 2013, et bien sûr sur le petit écran. À la télévision, Philippe Lelièvre est notamment apparu dans la série télévisée Cassandre, une vie meilleure en 2019, puis Commissaire Magellan en 2020.

L'ancien prof de la Star Ac' est au casting de La Stagiaire depuis les tous débuts de la série, en 2015. Il interprète le rôle de Barthélemy Meyer, le mari de Constance, interprétée par Michèle Bernier qui tient le personnage principal. Philippe Lelièvre avait confié en 2019 avoir beaucoup de plaisir à faire partie de l'aventure : "C'est certain car dans cette série, avec les producteurs et les auteurs, j'ai la chance de participer à l'évolution du personnage et cette collaboration est très agréable. Mais dans le cas où on oublierait de me demander mon avis, je le donnerai quand même."

