Victor Lanoux : Son fils Richard révèle sa terrible vengeance "pour le punir"

Fils de Victor Lanoux, Richard s'est confié au magazine Gala sur leur relation qui a été très conflictuelle. Entre eux, les rapports ont longtemps été compliqués et Richard révèle même avoir voulu faire du mal à son papa. Tout ceci dans le but de venger sa mère si souvent trompée et dont il avait vu les larmes couler de nombreuses fois. Ancien accro aux drogues, il confesse : "Je me droguais pour le punir de ce que j'avais imprimé quand j'étais enfant, c'est-à-dire ses infidélités, le chagrin de ma mère... Je lui ai vraiment fait du mal. Me savoir en danger le rendait malade. Il a essayé de m'aider, il a financé des séjours en clinique qui, chaque fois, se sont soldés par des rechutes." Une période sombre pour Richard qui évoque ses souvenirs avec beaucoup de lucidité, mais aussi beaucoup de regrets. Plus aucun contact n'était possible durant ces années où le lien filial était rompu. "La communication était totalement bloquée entre nous dans ces années-là", dévoile-t-il aux journalistes de Gala.

Puis, avec le temps qui passe vient la réconciliation entre père et fils. Les années s'écoulent et Richard prend conscience qu'il est utile de savoir faire la part des choses entre sa relation filiale et la relation de ses parents. Chacun oublie ses ressentiments et désire tout recommencer à zéro. Richard évoque d'ailleurs la grande capacité de son père à tourner la page. Pour preuve, Richard raconte une anecdote exclusive. Abandonné par sa mère à l'âge de 14 ans, Victor avait prononcé à son enterrement une phrase qui prouvait sa capacité de résilience. Richard raconte : "Mon père avait une faculté incroyable à tourner la page (...) Je me souviens qu'à l'enterrement de ma grand-mère, il m'a dit : 'C'est terrible, je n'ai aucun sentiment.'

Victor et Richard reprennent contact et souhaitent oublier leurs conflits. Une décision bénéfique et salutaire pour eux puisqu'ils vont commencer à écrire ensemble une série à succès Louis la Brocante, énorme phénomène de France 3. Ultime hommage à la mort de son père en mai 2017, Richard (né Nataf) a souhaité prendre le nom de scène de son père et s'appelle désormais Richard Lanoux. La boucle est bouclée.