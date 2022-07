Victoria Beckham : Blague très osée sur l'intimité de David, son fils Romeo obligé d'intervenir

On dit souvent que ce sont ceux qui en parlent (ou en montrent) le plus qui en font le moins. L'inverse fonctionne aussi. Victoria Beckham, connue pour avoir longtemps incarné la Posh Spice des Spice Girls, n'est pas vraiment réputée pour sa chaleur et ses sourires lors de ses apparitions en public. Sur les tapis rouges au côté de David Beckham notamment, rares (pour ne pas dire jamais) sont les fois où la maman de Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper ose esquisser un sourire. Et encore, c'est sans doute le maximum qu'elle puisse donner pour ne pas faillir à sa réputation. Mais ne vous fiez pas aux apparences. En termes d'humour, Victoria Beckham en connaît un rayon.

Rappelez-vous, en 2016, la créatrice de mode créait le buzz en dévoilant un cliché d'elle en robe de soirée, allongée sur le sofa de sa chambre d'hôtel à Hong-Kong, en pleine manucure, la jambe droite levée vers le ciel, en toute tranquillité. Une pose aussi improbable que le post en lui-même, Victoria Beckham étant très attentive à son image. Ce dimanche 24 juillet, l'ex-chanteuse a encore frappé. Avec un peu moins de subtilité.