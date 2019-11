Victoria Beckham : Déchaînée sur un tube des Spice Girls avec l'un de ses fils

Au premier abord, Victoria Beckham renvoie l'image d'une femme froide, mais quand elle est dans sa sphère privée, la Britannique de 45 ans se trouve être une tout autre personne. Nouvelle preuve en image avec la récente vidéo partagée par son fils Romeo.

Le fils de 17 ans de Victoria et David Beckham a tout récemment créé un compte TikTok qu'il a alimenté avec quelques vidéos. La première le montre avec sa petite amie Mia Moocher, avec qui il a assisté à la finale du Masters de Londres le 17 novembre 2019 à l'O2 Arena, et la deuxième avec sa maman.

Romeo s'est filmé en train de prendre un cours de danse avec elle dans leur cuisine. En look sportswear, legging, pull à capuche, casquette et baskets jaunes fluo, celle qui était l'invitée de Quotidien (TMC) le 15 novembre dernier s'est bien volontiers replongée dans une période qui a marqué sa vie : l'époque Spice Girls.

C'est avec beaucoup d'entrain que Victoria Beckham a interprété la chorégraphie de l'un des tubes du groupe anglais, Spice up Your Life. Romeo a quant à lui eu beaucoup de mal à suivre face au dynamisme de sa maman. Une prestation qui doit faire, une fois de plus, regretter aux autres Spice Gilrs son absence lors de leur dernière tournée. Parce que si Victoria Beckham ne s'est plus produite avec Mel B, Mel C, Emma Bunton et Geri Halliwell depuis 2012, elle prouve, avec cette vidéo de son fils, qu'elle a encore largement sa place dans le groupe. Encore faudrait-il qu'elle en ait envie... Et c'est bien là le problème.

Devenue une business hors pair avec sa marque de prêt-à-porter et de cosmétiques, la femme de David Beckham préfère se consacrer entièrement à ces activités. Reprendre son rôle de Posh, ce n'est que pour le fun ou pour impressionner son fils dans la cuisine familiale.